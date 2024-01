Ford macht die dritte Kuga-Generation fit für die zweite Lebenshälfte

Wien – Seit 2008 bietet Ford den Kuga an - mit anhaltendem Erfolg. Die aktuell am Markt befindliche dritte Generation konnte vor allem in puncto Antriebsvielfalt eine größere Entwicklung verzeichnen, da sie mit mehreren Hybridkonfigurationen aufwartete. Nun informierte der US-amerikanische Hersteller darüber, dass ab Sommer der überarbeitete Kuga in die Schauräume der beteiligten Händler rollen wird.