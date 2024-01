Richard Lugner bringt heuer Priscilla Presley mit auf den Opernball

Wien – Priscilla Presley, Schauspielerin und Ex-Frau von Rock'n'Roll-Legende Elvis, begleitet Richard Lugner heuer auf den Wiener Opernball. Der Baumeister präsentierte seinen Gast am Mittwoch in seinem Einkaufszentrum in Wien im Rahmen einer Pressekonferenz. Dabei wurde auch eine Video-Grußbotschaft Presleys eingespielt. "Ich kann es nicht erwarten nach Wien zum Opernball zu kommen." Sie sei erst einmal in der Bundeshauptstadt gewesen und habe "jeden Moment geliebt".