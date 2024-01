Die Ergebnisse sind selbst für Thomas Karl vom Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften in Innsbruck überraschend: Laut Luftmessungen sind die Kohlendioxid-Emissionen in Innsbruck seit 2018 um rund 20 Prozent gesunken. Was dazu geführt hat und wie Tirol die Klimaziele erreichen kann, erklärte der Experte bei „Tirol Live”.