Geschlechterkluft im Gesundheitswesen kostet eine Billion Dollar im Jahr

Davos – Nach wie vor liegt der Schwerpunkt in der medizinischen Forschung, Diagnose und Behandlung auf Männern. Dies hat zufolge, dass Frauen sich in ihrem Leben um ein Viertel länger als Männer in einem schlechten gesundheitlichen Zustand befinden, heißt es in dem Bericht, der am Mittwoch anlässlich des Weltwirtschaftsforums (WEF) im schweizerischen Davos veröffentlicht wurde. Schließung dieser Lücke würde die Weltwirtschaft dem Bericht zufolge bis 2040 jährlich um eine Billion Dollar ankurbeln.