Strecke wird gestrichen: Ab April keine Flüge zwischen Innsbruck und Frankfurt mehr

Grund dafür sind laut dem Innsbrucker Flughafen Engpässe in der Lufthansa-Flotte. Die Engpässe gehen zurück auf massive Probleme mit Airbus-Maschinen des Typs A-320 Neo, die mit Triebwerken von Pratt&Whitney ausgestattet sind. Im vergangenen Juli wurden Materialmängel an diesen Triebwerken bekannt, weshalb die betroffenen Flugzeuge zusätzlich gewartet und daher länger stillgelegt werden müssen. Weltweit sind es bis zu 1000 A-320-Neo-Flugzeuge mit den Pratt&Whitney-Triebwerken, bei denen die dringend notwendige Sicherheitswartung durchgeführt werden muss. Pro Flieger dauert die Wartung bis zu 300 Tage. Damit stehen diese Maschinen fast ein Jahr lang nicht zur Verfügung.

Die Lufthansa hat entschieden, im gesamten Konzern vorübergehend Strecken zu streichen, um die dadurch frei werdenden Luftfahrzeuge in Frankfurt als Ersatz für die betroffenen A-320-Flugzeuge einsetzen zu können.

Der Lufthansa fehlen damit ab dem Sommerflugplan 2024 rund 20 Flugzeuge. Die Airline disponiert daher ihre Fotte um. Die auf der Strecke Innsbruck-Frankfurt eingesetzten Flieger der Lufthansa-Tochter Air Dolomit werden nun wo anders eingesetzt. „Die Lufthansa hat entschieden, im gesamten Konzern vorübergehend Strecken zu streichen, um die dadurch frei werdenden Luftfahrzeuge in Frankfurt als Ersatz für die betroffenen A-320-Flugzeuge einsetzen zu können“, schildert Innsbrucks Flughafen-Chef Marco Pernetta. „Auch der Flughafen Innsbruck ist von diesen temporären Streckenstreichungen betroffen. Wir bedauern die überraschende Streichung der Strecke und damit den Wegfall der Anbindung an das so wichtige Drehkreuz Frankfurt sehr.“