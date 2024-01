Vollbesetztes Auto stürzte in Pians über Böschung: Fünf Verletzte

Die Frauen im Alter zwischen 33 und 37 Jahren fuhren gegen 9.20 Uhr von Pians kommend in Richtung See, am Steuer saß eine 33-Jährige. In einer Linkskurve kam sie auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Rutschen und geriet über den Fahrbahnrand hinaus. Dabei kippte das Fahrzeug um, rutschte ca. 20 Meter über eine Böschung hinunter und kam schließlich seitlich liegend zum Stillstand.