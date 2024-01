Frostige Temperaturen forderten in Österreich in den vergangenen 20 Jahren 568 Kältetote

In den vergangenen zwei Jahrzehnten starben in Österreich 568 Personen infolge von Frost und Kälte. Die Zahlen schwankten dabei stark im untersuchten Zeitraum, es gibt auch große Unterschiede je nach Bundesland.

Wien – 568 Kältetote hat es in den vergangenen 20 Jahren in Österreich gegeben. Das berichtet die Tageszeitung Kurier in ihrer Mittwochsausgabe unter Berufung auf Zahlen der Statistik Austria. Die Zahlen schwankten über den Untersuchungszeitraum jedoch stark – von neun Todesfällen 2018 bis hin zum Höchstwert von 46 im Jahr 2013 – 34 Kältetote gab es 2022. Der Grund für die Schwankungen sei schwer zu erklären, hieß es von der Wiener Berufsrettung in dem Bericht.