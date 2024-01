Biden traf Kongress-Spitzen im Streit um Ukraine-Hilfe

Nach einem Treffen von US-Präsident Joe Biden mit den Spitzen beider Parteien aus dem Kongress bleibt die Frage nach künftigen US-Hilfen für die Ukraine offen, doch das Weiße Haus gibt sich optimistisch. Biden sei durch die Fortschritte bei den Verhandlungen ermutigt und strebe eine parteiübergreifende Einigung an, hieß es am Mittwochabend (Ortszeit) in einer Mitteilung. Die Republikaner knüpfen die Freigabe weiterer Mittel an eine Verschärfung der US-Asylpolitik.