Mordversuchprozess gegen 86-Jährigen Wiener

Ein 86-jähriger Mann muss sich am Donnerstag wegen versuchten Mordes am Landesgericht verantworten, weil er laut Anklage in seiner Garage in Wien-Donaustadt seinen eigenen Sohn erschießen wollte. Demnach drückte er dem 51-Jährigen eine geladene Pistole zunächst gegen den Kopf und dann gegen den Bauch und drückte mehrfach ab. Es habe sich nur deshalb kein Schuss gelöst, weil der Pensionist die Waffe zu entsichern vergessen hatte, meint die Anklagebehörde.

Sohn und Vater waren sich seit mehreren Jahren in inniger Feindschaft verbunden. Diese war am Schluss so weit gediehen, "dass sie neben dem Austausch diverser gegenseitiger Gemeinheiten nur noch das Notwendigste miteinander sprachen", wie in der Anklageschrift ausgeführt wird. Als der Sohn am 29. Juli 2023 den Vater in der Garage antraf, vermutete er, dieser habe soeben absichtlich sein dort abgestelltes Auto beschädigt. Es kam zu einem heftigen Streit, schließlich entnahm der Vater einer Lade eine Pistole der Marke Walther PPK, Kaliber 7,65 Millimeter, presste diese dem Sohn gegen den Hinterkopf, rief "Jetzt erschieß ich dich!" und drückte ab. Allerdings war die Sicherung noch aktiviert.