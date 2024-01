Mordversuchprozess gegen 86-Jährigen Wiener gestartet

Ein 86-jähriger Mann hat am Donnerstag am Wiener Landesgericht den Vorwurf des versuchten Mordes am eigenen Sohn bestritten. "I wollt' eahm nur schreck'n, i wollt' ja nur in Ruah fernschauen", sagte der Angeklagte. Der Sohn und seine Ehefrau hätten sich gegen ihn verschworen: "Die zwa hoit'n z'samm. Gegen die zwa hom's ka Chance." Die letzten zwei Jahre seien "die Hölle für mi g'wes'n".