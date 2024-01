Tempo 30 für Gemeinden künftig leichter umsetzbar

Das soll sich ändern. „Durch die vorliegende Novelle wird es für die Bürgermeister in Zukunft einfacher sein, maßgeschneiderte Lösungen vor Ort zu erarbeiten und umzusetzen“, hofft Innenminister Karner. Künftig könne die jeweils zuständige Straßenbehörde in Ortsgebieten das Höchsttempo herabsetzen, wenn damit die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern verbessert werden kann. Vor allem gelte das vor Schulen, Kindergärten, Freizeiteinrichtungen, Spielplätzen, Spitälern und Seniorenheimen.

Leichter werden soll für Gemeinden auch die Überwachung des Tempolimits. So sollen diese Radarkontrollen künftig selbst durchführen können – auch dann, wenn sie über keinen eigenen Gemeindewachkörper verfügen. Karner hofft, dass dadurch auch die Polizei entlastet werden kann.

Die Koalition schickt ihr Vorhaben für sechs Wochen in Begutachtung. Fachleute und Organisationen können die Pläne in dieser Zeit prüfen. Es folgt der Beschluss im Nationalrat. Im Sommer sollen die Gesetzesänderungen in Kraft treten. (sabl, APA)