17-Jährige erblindet nach Schönheits-Behandlung auf einem Auge

Hanoi – In Vietnam ist ein 17-jähriges Mädchen auf einem Auge erblindet, nachdem ihr in einer nicht lizenzierten Schönheitsklinik sogenannte Fillers injiziert wurden. Der Teenager sei in der vergangenen Woche mit Sehverlust auf dem linken Auge, einem hängenden Augenlid und Blutungen in ein Krankenhaus in Ho-Chi-Minh-Stadt gebracht worden, berichtete die Zeitung VN Express unter Berufung auf die behandelnden Augenärzte.