Kritik an umstrittenen Buch: Monika Gruber weist Vorwürfe erneut zurück

Die Kabarettistin Monika Gruber hat Kritik an ihrem umstrittenen Buch erneut klar zurückgewiesen.

München – Erneut weist die deutsche Kabarettistin Monika Gruber die Kritik an ihrem umstrittenen Buch „Willkommen im falschen Film" zurück. „Satire duldet weder Zensur, noch erfordert sie eine Entschuldigung", heißt es in einer Erklärung, die ihr Anwalt Ben M. Irle am Donnerstag im Namen Grubers und ihres Co-Autoren Andreas Hock verbreitete.