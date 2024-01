Bierpartei will bei kommender Nationalratswahl antreten

Dominik Wlazny, auch bekannt als "Marco Pogo" und Vorsitzender der Bierpartei, hat am Donnerstag angekündigt, dass seine Partei bei der kommenden Nationalratswahl antreten will.

Wien – Die Bierpartei will bei der kommenden Nationalratswahl antreten. Das kündigte Parteigründer und -Chef Dominik Wlazny bei einer Pressekonferenz am Donnerstag an. Zuerst müsse man aber die Finanzierung der Partei und der Wahlkampagne sicherstellen und das selbst gesetzte Ziel von 20.000 Mitgliedern erreichen. Schafft man das bis Ende April, werde man kandidieren. „Es geht darum, die Bierpartei fit fürs Parlament zu machen“, so Wlazny.