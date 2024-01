Rechtsextremes Treffen in Potsdam lässt weiter die Wogen hochgehen

Immer wieder wird von Personen aus der extremen Rechten der Begriff Remigration verwendet. Von der sprachkritischen „Unwort“-Aktion wurde es am Montag in Marburg zum „Unwort des Jahres“ gekürt. „Das Wort ist in der Identitären Bewegung, in rechten Parteien sowie weiteren rechten bis rechtsextremen Gruppierungen zu einem Euphemismus für die Forderung nach Zwangsausweisung bis hin zu Massendeportationen von Menschen mit Migrationsgeschichte geworden“, so das Kollektiv. Diesen und andere etwa aus der Migrationsforschung stammenden Begriffe versuchen rechten Szene zu kapern, um damit Pläne zur Vertreibung von Zugewanderten zu kaschieren.