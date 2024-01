Mitteilung gemäß § 8a Abs 5 MedienG

Auf der Website https://www.tt.com wurde am 25. Juli 2023 ein Artikel mit der Überschrift „Eine menschliche Tragödie ‒ Corona-Leugner mit Leiche seiner Frau im Kofferraum angehalten: Der Fall Florian O.” veröffentlicht, in welchem in Bezug auf den Antragsteller Florian Ortner unter anderem das tragische Ableben seiner Ehegattin und die Krankheit, die zum Ableben führte, sowie, dass er deren Leichnam eingehüllt in mehrere Leichentücher im Auto, in dem sich auch seine drei Kinder befanden, transportierte, erörtert.