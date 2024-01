Körperhygiene nicht für alle gleich wichtig: Italien und Deutschland als „Duschmuffel Europas“

ItalienerInnen putzen mehr ihre Zähne, ÖsterreicherInnen duschen öfter: Die Daten des Schweizer Onlinehändlers Galaxus präsentieren die nationalen Unterschiede der DACH-Länder, inklusive Frankreich und Italien, bei der Körperhygiene.

Wien – Die Menschen in den DACH-Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie Frankreich und Italien haben viel gemeinsam, bei der Körperhygiene sind aber offenbar nationale Unterschiede feststellbar: Laut Daten, die der Schweizer Onlinehändler Galaxus nach einer Umfrage mit rund 2500 Teilnehmenden am Donnerstag präsentierte, sind in Italien beispielsweise die eifrigsten Zähneputzer zuhause. In Österreich werde hingegen öfter täglich geduscht als im Stiefelstaat.

Ein Drittel aller Italienerinnen und Italiener habe angegeben, dreimal täglich die Zähne zu putzen, vier Prozent der Befragten sogar noch öfter. In Österreich greifen laut Eigenangaben sieben Prozent dreimal am Tag zur Zahnbürste, 67 Prozent zweimal, und 23 Prozent - mehr als in den anderen vier Ländern - begnügen sich mit einmal täglich.

Mangelnde Mundhygiene in Österreich und Deutschland

"Nicht so ernst mit der Mundhygiene" nehmen es zwei bzw. drei Prozent der Umfrageteilnehmenden in Österreich und Deutschland: "Sie geben an, nur jeden zweiten Tag oder seltener zur Zahnbürste zu greifen", weiß Galaxus weiter zu berichten.

Italien und Deutschland bezeichnet Galaxus als "die Duschmuffel Europas", hier würden 49 bzw. 43 Prozent jeden Tag duschen. In Frankreich sprudelt die Dusche hingegen am häufigsten: Sieben Prozent der Befragten duschen mehrmals und 64 Prozent einmal täglich. In Österreich duschen demnach 56 Prozent der Menschen jeden Tag, 29 Prozent tun dies zwei- bis dreimal pro Woche. Fünf Prozent duschen laut diesen Angaben sogar mehrmals täglich, ebenso viele nur einmal pro Woche und zwei Prozent "seltener". Drei Prozent gaben allerdings auch an: "Ich bade."

Und der Ohrenputz-Europameister ist ... !

Auch die Ohrenputz-Europameister sind laut der Umfrage in Italien beheimatet: 41 Prozent der italienischen Befragten geben an, sich täglich darum zu kümmern. Im DACH-Raum habe hingegen jede zehnte Person angegeben, sich seltener als einmal im Monat die Ohren zu reinigen. (APA)