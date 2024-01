Deutscher Skifahrer stürzte in Galtür bei nächtlichem Skilauf und verletzte sich schwer

Um kurz nach Mitternacht stürzte ein deutscher Skifahrer in Galtür als er nach dem Nachtskilauf ins Tal zurückkehren wollte. Er wurde an Beinen und Kopf schwer verletzt.

Galtür – Am Mittwochabend war ein deutscher Staatsbürger mit einigen Freunden beim Nachtskilaufen im Skigebiet Galtür unterwegs. Laut Informationen der Polizei verließen der Mann und seine Bekannten um 0.45 Uhr ein Lokal und machten sich auf den Weg ins Tal. Dabei fuhr die Gruppe über die mittlerweile außer Betrieb befindliche und unbeleuchtete schwarze Piste Nummer 1 ins Tal. Die Piste führte am Ende über eine Brücke.

Laut Polizei dürfte der Mann aufgrund der Spurenlage mit hoher Geschwindigkeit gegen das Sicherheitsnetz und in weiterer Folge in den darunterliegenden Vermuntbach gestürzt sein. Die ihm nachfolgenden Kollegen sahen seine Skier auf der Piste liegen und konnten einen Hilfeschrei des Verletzten wahrnehmen. Sie stiegen sofort zu ihm ab, leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde um kurz nach 1 Uhr von der Freiwilligen Feuerwehr Galtür geborgen und dem Notarzt übergeben. Er wurde mit schweren Verletzungen an den Beinen und am Kopf ins Krankenhaus nach Zams gebracht. Laut Informationen der Polizei verwendete der Mann bei der Abfahrt keine Stirnlampe.