Auto nahm Bus die Vorfahrt: Passagierin bei Bremsmanöver in Schwaz verletzt

Schwaz – Bei einem Bremsmanöver eines Linienbusses in Schwaz ist am Donnerstag eine Frau im Bus gestürzt und verletzt worden. Der Busfahrer musste gegen 8.20 Uhr abrupt abbremsen, da ein schwarzer Nissan Qashqai ihm die Vorfahrt genommen hatte. Das Auto war aus einem Privatparkplatz in die Bahnhofstraße eingebogen und fuhr Richtung Norden davon.