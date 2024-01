Südtiroler Landtag wählt Arno Kompatscher erneut zum Landeshauptmann

Nach zähen Verhandlungen und harscher Kritik der Opposition wurde am Donnerstag mit 19 zu 16 Stimmen Arno Kompatscher von der SVP erneut zum Landeshauptmann ernannt. Er steht einer Mitte-Rechts-Koalition aus fünf Parteien vor. Sie soll am 31. Jänner im Landtag gewählt werden.

Das Fünfer-Bündnis war erst am Mittwoch nach zähen Verhandlungen endgültig paktiert worden. Bis zuletzt gab es ein heftiges Tauziehen um die Zahl der italienischsprachigen Landesräte in der Regierung bzw. die Größe derselben. Letztlich einigte man sich auf ein Kabinett aus elf Mitgliedern. Die italienischen Parteien Fratelli d'Italia und Lega stellen jeweils einen Landesrat. Die kleine Bürgerliste La Civica wird indes nicht in der Landesregierung vertreten sein. Ihr Landtagsabgeordneter Angelo Gennacaro soll laut den Koalitionären unter anderem für das Amt des Landtagspräsidenten vorgeschlagen werden. Die Wahl der neuen Landesregierung soll dann am 31. Jänner im Landtag stattfinden. (APA)