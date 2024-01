Ex-Ski-Ass Rzehak bei „Tirol Live“ zu Kitz: „Du darfst kein Hosenscheißer sein“

Aus österreichischer Sicht war es eine der besten Abfahrten in der Geschichte der Hahnenkamm-Rennen: Vor sage und schreibe 56.000 Zuschauer führte Hans Knauß im Jahr 1999 einen ÖSV-Dreifacherfolg in der Streif-Abfahrt an. 15 Hunderstel Sekunden fehlten dem Tiroler Peter Rzehak dabei auf Rang zwei direkt vor Werner Franz auf den ganz großen Coup.