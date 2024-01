58-Jähriger war nach Sturz von Leiter in Brixlegg nicht ansprechbar

Brixlegg – Auf einem Firmengelände in Brixlegg ist am Donnerstag ein Arbeiter rücklings von einer Leiter gestürzt. Laut Polizei vernahm ein Besucher um 11.20 Uhr ein dumpfes Geräusch im Hof, beim Nachschauen fand er den 58-Jährigen am Boden liegend. Da der Mann nicht mehr ansprechbar gewesen sei, habe der Besucher die Rettungskette in Gang gesetzt und mit der Ersten Hilfe begonnen.