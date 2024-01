Schwarzenegger lud nach Uhr-Aufreger zur Auktion im Stanglwirt

Going am Wilden Kaiser – Exklusive Aktivitäten ersteigern und gleichzeitig die Welt positiv beeinflussen: Ganz nach diesem Motto lud Arnold Schwarzenegger auch in diesem Jahr prominente Gäste ins Biohotel Stanglwirt, um den Erlös der Schwarzenegge­r Climate Initiative zugutekommen zu lassen, die unter anderem die jährliche Klima­konferenz Austrian World Summit in Wien veranstaltet und weltweit Klimaprojekte unterstützt.