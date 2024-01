Pentagon-Sprecherin: "Sind nicht im Krieg mit Houthi-Miliz"

Die USA befinden sich ungeachtet wiederholter Angriffe auf Stellungen der vom Iran unterstützten Houthi-Miliz im Jemen laut einer Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums nicht in einem Krieg. "Wir wollen keinen Krieg. Wir glauben nicht, dass wir uns im Krieg befinden", sagte Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh am Donnerstag (Ortszeit) in Washington. Schiffen aus China und Russland wird nach Houthi-Angaben unterdessen weiter die Durchfahrt durch das Rote Meer gewährt.