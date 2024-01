Toronto Raptors verlieren gegen Chicago Bulls 110:116

Am Tag nach dem imposanten 121:97-Heimsieg gegen Miami Heat sind die Toronto Raptors in der National Basketball Association (NBA) erneut daheim den Chicago Bulls 110:116 unterlegen. Weiter ohne den verletzten Wiener Jakob Pöltl angetreten, hatten die Kanadier am Donnerstag (Ortszeit) immer wieder auch die Führung inne, den längeren Atem hatten aber die Gäste. Bulls-Topscorer war Pöltls Ex-Teamkollege DeMar DeRozan mit 24, bester Raptors-Werfer Scottie Barnes mit 31 Zählern.