Politprominenz gab sich an der HTL Reutte ein Stelldichein

Hochrangige Vertreter der Politik trafen sich an der HTL Reutte und feierten deren Eigenständigkeit.

Reutte – Seit dem heurigen Schuljahr ist die HTL Reutte eigenständig. Dies wurde am Donnerstag von hochrangigen Politikern, angeführt von Bildungsminister Martin Polaschek, in Reutte gefeiert. „Im Bezirk gibt es viel Industrie. Wir müssen jungen Leuten hier auch eine Entwicklungsmöglichkeit geben. Und es freut mich besonders, dass wir immer mehr Mädchen für den technischen Bereich gewinnen“, erklärte Polaschek. Hätte es nicht so viel unterstützende Kräfte gegeben, hätte das Ministerium diese Entscheidung aber nicht treffen können. Und Kräfte für die Ansiedelung einer HTL im Außerfern und deren nunmehrige Autonomie gab es zuhauf. Von der Plansee Group über die Wirtschaftskammer bis zu Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann. Auch Landesrätin Cornelia Hagele hat sich zuletzt für die Eigenständigkeit der Schule eingesetzt. Landeshauptmann Toni Mattle: „Danke für euer Engagement und danke fürs Lästigsein.“