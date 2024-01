Versuchter Raub in Innsbruck: 15-Jähriger in Innsbruck von drei Männern bedroht

Drei Männer kreisten einen 15-Jährigen in der Heiliggeiststraße ein und bedrohten ihn. Weil er ihnen weder Geld, noch Kopfhörer gab, wurde er getreten. Erst als Zeugen auftauchten, ergriffen die Täter die Flucht.

Innsbruck – Ein 15-Jähriger ist am Donnerstagabend in der Heiliggeiststraße in Innsbruck von drei bisher unbekannten Männern bedroht worden. Der Jugendliche wurde um 18.56 Uhr auf Höhe des Landhauses 2 von der Gruppe eingekreist und unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Geld und seiner Kopfhörer aufgefordert.