Tödlicher Streit in Oberösterreich: 59-Jähriger wohl von Sohn erstochen

Obernberg – Ein Streit zwischen Vater und Sohn hat Freitagfrüh in Obernberg am Inn im oberösterreichischen Bezirk Ried ein tödliches Ende genommen. Der 22-Jährige soll seinen 59-jährigen Vater erstochen haben, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried. Das Opfer habe mindestens sieben Stichwunden, eine Obduktion wurde angeordnet. Der Verdächtige wurde von Einsatzkräften der Cobra im Elternhaus überwältigt und festgenommen und befinde sich in Polizeigewahrsam.