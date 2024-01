Auf die Würze kommt es an: Wie ein junger Wipptaler auf den Geschmack kam

Seit 1. Dezember führt Patrick Muigg das Café-Bistro „Ess'Flair“ im Matreier Kletterzentrum „Basecamp“ – auch als neue Plattform, um seine große Leidenschaft zu vermitteln: selbst kreierte, teils experimentelle Gewürzmischungen. So ungewöhnlich wie der Name der Gewürzlinie, „Total Fucked Up Cooking“, war auch der Weg dorthin.