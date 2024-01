„Das Kanu des Manitu“: Fortsetzung von „Der Schuh des Manitu“ soll 2025 in die Kinos kommen

Michael „Bully" Herbig setzt nach fast einem Vierteljahrhundert seinen Kinohit „Der Schuh des Manitu" fort. „Das Kanu des Manitu" soll 2025 in die Kinos kommen".

München – Alle Cowboys, Cowgirls und Michael Bully Herbig-Fans aufgepasst! Die Fortsetzung des deutschen Film-Hits „Der Schuh des Manitu", „Das Kanu des Manitu" soll 2025 in die Kinos kommen", teilte die Produktionsfirma Constantin Film am späten Donnerstagabend in München mit. Michael Herbig werde wieder im Regiestuhl Platz nehmen. Das Drehbuch stamme von Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian.