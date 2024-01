Erleichterung nach Gondel-Drama in Hochoetz: Däne (49) außer Lebensgefahr

Nach dem Gondel-Unfall am 9. Jänner in Hochoetz, bei dem eine Urlauber-Familie aus Dänemark in die Tiefe gerissen wurde, gibt es nun gute Nachrichten aus der Klinik Innsbruck. Der am schwersten verletzte Vater wurde aus dem künstlichen Tiefschlaf aufgeweckt. Am Freitag wird er bereits nach Dänemark verlegt.