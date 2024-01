Emotionale Trauerfeier für Beckenbauer in München: „Franz, du fehlst“

München – Die Fußballwelt hat im Rahmen einer emotionalen Trauerfeier in der Allianz Arena von Franz Beckenbauer Abschied genommen. Besonders die mit Anekdoten gespickte Rede von Uli Hoeneß war am Freitag eine ganz eigene Würdigung des langjährigen Weggefährten, der am 7. Jänner im Alter von 78 Jahren in Salzburg verstorben war. "Jetzt bis du zwölf Tage tot, Franz. Um ehrlich zu sein, du fehlst mir sehr", sagte Hoeneß vor etwa 30.000 Besuchern.