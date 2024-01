Tausende Palästinenser laut UNO-Vertreter im Gazastreifen festgenommen

Genf, Gaza – Tausende Männer im Gazastreifen sind nach UNO-Angaben seit Beginn des Gazakrieges von den israelischen Streitkräften festgenommen und unter Bedingungen inhaftiert worden, die der Folter gleichkommen könnten. Einige der Festgenommenen hätten berichtet, dass ihnen die Augen verbunden worden, sie geschlagen und letztendlich nur mit einer Windel bekleidet freigelassen worden seien, sagte der UNO-Menschenrechtsbeauftragte in den Palästinensergebieten, Ajith Sunghay, am Freitag.

Sunghay sprach bei einer Pressekonferenz per Videoschaltung aus Rafah im südlichen Gazastreifen davon, mehrere Freigelassene getroffen zu haben, die nach eigenen Angaben zwischen 30 und 55 Tage von israelischen Sicherheitskräften an unbekannten Orten festgesetzt worden waren.

„Sie beschrieben, dass sie geschlagen, gedemütigt, misshandelt“ und einer Behandlung ausgesetzt worden seien, „die Folter gleichkommen könnte“, sagte der UNO-Vertreter. „Ein Mann sagte, er durfte während seiner 55-tägigen Haft nur einmal duschen. Es gibt Berichte von Männern, die später freigelassen wurden, aber nur in Windeln.“

Sunghay sagte, die Aussagen stimmten mit den Berichten überein, die das UNO-Menschenrechtsbüro zur Inhaftierung von Palästinensern in großem Umfang gesammelt habe. Eine genaue Anzahl konnte er nicht nennen, sagte aber, es werde von Tausenden ausgegangen.

Die israelische Armee gab gegenüber der Nachrichtenagentur AFP an, dass „die festgenommenen Personen in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht behandelt werden“. Es würden Menschen festgenommen und befragt, die einer Verwicklung in terroristische Aktivitäten verdächtigt würden, erklärte das Militär des Landes.