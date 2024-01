Auto krachte in Tribüne: Zehn Menschen bei Stunt-Show in Verona verletzt

Bei einer Stunt-Show in Verona krachte ein Auto in die Tribüne. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt.

Verona – Auf dem Messegelände von Verona ist es am Freitagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Bei einer Stuntman-Show am Eröffnungstag der „Motor Bike Expo“ wurden demnach zehn Personen verletzt. Zu dem Unglück kam es, als ein Auto in die Tribüne krachte. Infolge dessen kamen einige Zuschauer der Stunt-Show zu Sturz und verletzten sich. In Lebensgefahr befinde sich jedoch keine der betroffenen Personen, hieß es.