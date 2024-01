US-Behörden geben weitere Schiele-Werke an Grünbaum-Erben ab

Die US-Behörden geben zwei weitere in der NS-Zeit geraubte Zeichnungen des österreichischen Expressionisten Egon Schiele an die Erben des jüdisch-österreichischen Kabarettisten und Kunstsammlers Fritz Grünbaum zurück. "Das ist ein Sieg für die Gerechtigkeit und die Erinnerung an einen mutigen Künstler, Kunstsammler und Gegner des Faschismus", erklärte der Grünbaum-Nachfahre Timothy Reif am Freitag.