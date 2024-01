Lehrer sehen Digitalisierung an Schulen durchwachsen

Aufholbedarf gebe es auch immer noch bei der IT-Basisausstattung an den Schulen. Zwar gebe es kaum noch das Problem, dass Schulen kein Breitbandinternet haben - an den Bundesschulen (AHS, BMHS) sollten seit Ende 2023 sogar alle Standorte angeschlossen sein und laut Weiß wurde hier wirklich viel getan. Allerdings hapere es laut Rückmeldungen von Schulleitungen und Lehrern immer noch oft bei der Struktur innerhalb des Schulgebäudes, so Hiegelsberger - etwa an Hotspots in den Klassen, damit 25 Jugendliche gleichzeitig auch datenintensivere Anwendungen nutzen können. Folge davon sei, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Laptops und Tablets im Unterricht nicht immer entsprechend nutzen können. An Pflichtschulen sind für diese Infrastruktur die Gemeinden zuständig, an AHS und BMHS der Bund.