NEOS gegen Informationsfreiheitsgesetz: "Mogelpackung"

Die NEOS werden gegen das von der schwarz-grünen Koalition mit der SPÖ paktierte Informationsfreiheitsgesetz stimmen. Man habe sich immer für ein echtes Recht auf Information für die Menschen in Österreich eingesetzt, "das bekommen sie mit dem vorliegenden Gesetz aber nicht", erklärte Vize-Klubobmann Nikolaus Scherak gegenüber der APA: "Wir werden dieser Mogelpackung daher (im Verfassungsausschuss des Nationalrats am Montag und im Plenum Ende Jänner, Anm.) nicht zustimmen."

Die wichtigsten Kritikpunkte der NEOS: Gemeinden unter 5.000 Einwohnern müssen Informationen nicht proaktiv veröffentlichen, und es fehle ein Informationsfreiheitsbeauftragter. Eine "echte Farce" ist für Scherak zudem, dass man die Infofreiheit einfach mit einem anderen Gesetz aushebeln könne, weil das Gesetz einen Anwendungsnachrang vorsehe. Und auch an der Ewigkeitsklausel stößt er sich: Das Gesetz könne nur mehr mit der Zustimmung aller Länder geändert werden, es sei also unreformierbar.

Scheraks Fazit: "Die Regierung hätte auf die Fachleute hören und ihre Kritik ernst nehmen sollen. Aber ÖVP und Grüne haben sich in den entscheidenden Punkten keinen Millimeter bewegt, sind einmal mehr vor den Landeshauptleuten eingeknickt und haben die wesentlichen Verbesserungsvorschläge ignoriert. So bringt das Informationsfreiheitsgesetz nicht den versprochenen Paradigmenwechsel hin zu einem gläsernen Staat, sondern ist leider in dieser Form eine vertane Chance."