Neue PV-Module am Gletscher in Sölden bringen 40 Prozent mehr Strom

Sölden – Seit Dezember 2023 testen die Bergbahnen Sölden am Tiefenbachgletscher eine neuartige Photovoltaiktechnologie. Das in Tirol entwickelte System ist trotz der widrigen Wetterverhältnisse auf über 2800 Metern immer schneefrei. Am Ende der Stromerzeugung springt ein Plus von 40 Prozent an höherem Energieertrag als bei Anlagen im Tal heraus.