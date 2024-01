Zwei Tiroler Medaillen zum Auftakt der Jugend-Winterspiele

Gangwon – Das österreichische Team hat am ersten Tag der Olympischen Jugend-Winterspiele in Gangwon zwei Medaillen erobert. Skispringer Nikolaus Humml holte am Samstag Silber. Seine Tiroler Landsfrau Marie Riedl rodelte zu Bronze. Im Doppelsitzer verpassten Johannes Scharnagl und Moritz Schiegl die Podestplätze als Vierte nur knapp.