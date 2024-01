Ruetz raste auch beim zweiten Heimweltcup auf das Podest

Wie schon zuletzt im Kühtai belegte Tirols Naturbahnrodel-Ass Riccarda Ruetz am Samstag auf der Grantaubahn in Umhausen den zweiten Platz hinter Seriensiegerin Evelin Lanthaler.

Umhausen – Im dritten Weltcup der Saison fuhr Riccarda Ruetz nach einer Aufholjagd auf der Grantaubahn in Umhausen am Samstag noch zu Platz zwei und damit ihrem zweiten Saisonpodest.

Nach dem ersten Lauf war die Sellrainerin noch auf dem vierten Platz gelegen, den sie auch zuletzt in Laas (ITA) belegt hatte. Mit der zweitbesten Laufzeit hinter der einmal mehr überlegenen Siegerin Evelin Lanthaler (ITA) schob sich die 19-Jährige aber noch auf Rang zwei nach vorne. „Ich freue mich voll, dass ich wieder am Podium stehe“, strahlte Ruetz anschließend. Zweitbeste Österreicherin wurde Tina Unterberger als Siebente, auch Naomi Thöni (9.) und Hannah Nagele (10.) landeten in den Top Ten.