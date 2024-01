Achleitner als Tiroler Siegerin beim Dolomitenlauf

Obertilliach – Blauer Himmel begrüßte die Langläufer aus 18 Nationen bei der 54. Auflage des Dolomitenlaufs in Obertilliach. Und am Ende siegten im Skating über 42 km in Giovanni Ticco (1:43,02) und Petra Hyncicova (1:59,35) ein Italiener und eine Tschechin.