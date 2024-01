Gesundheits-Booster mit Risiken: Die wichtigsten Tipps fürs Eisbaden

Immer mehr Menschen entdecken auch in Tirol das winterliche Bad für sich. Neben den vielen positiven Effekten gibt es auch Risiken. Was man unbedingt beachten sollte.

Innsbruck – Ein Bad im See, im Bach oder in einer Wassertonne im Garten – und das bei Temperaturen um den Gefrierpunkt: Was für manche grauenhaft klingt, ist für andere Adrenalin- und Gesundheitskick zugleich. Immer mehr Tirolerinnen und Tiroler schwören auf das Eintauchen ins eiskalte Nass. So sollen die Sinne belebt und das Immunsystem gestärkt werden. Damit das Eisbad die gewünschten Effekte erzielt, ist jedoch Vorsicht geboten.