Zeitkonto-Modell für Lehrkräfte weiter beliebt

Das Zeitkonto-Model für Lehrkräfte wird in einem immer stärkeren Ausmaß genutzt. 2022/23 sparten Pädagoginnen und Pädagogen an Bundesschulen (AHS, BMHS) durch Überstunden rund 740.000 Unterrichtsstunden an, umgekehrt verbrauchten sie rund 113.000 Unterrichtsstunden in Form von Freistellungen. An den Pflichtschulen wurden Stunden im Gegenwert von rund 220 Vollbeschäftigungsäquivalenten angespart und knapp 50 durch Freistellungen oder Auszahlungen abgebaut.