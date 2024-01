Vereitelter Überfall auf Imbissstand in Flaurling: Täter floh ohne Beute

Am Samstagabend wollte in Flaurling ein Mann einen dortigen Imbissstand überfallen. Der Täter wurde bei seinem Vorhaben gestört, konnte jedoch mit einem Fluchtfahrzeug entkommen. Die Polizei bitte nun um Hinweise.

Flaurling – Am Samstagabend gegen 20.24 Uhr betrat ein maskierter Mann einen Imbisstand in Flaurling. Der unbekannte Täter legte dem 49-jährigen Besitzer einen Zettel vor auf dem geschrieben stand, dass dies ein Überfall sei und er das Geld herausgeben solle. Dann übergab der Mann dem Standinhaber eine Tüte. Da sich laut Polizei das Opfer des Überfalls gerade in einem online-Gespräch mit anderen Personen befand und diese laut fragten, was bei diesem gerade los sei, dürfte sich der Täter ertappt gefühlt haben.