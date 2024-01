In Italien gestohlene Luxusuhren in Wien aufgespürt

Die Räuberbande hatte im Oktober ein Juweliergeschäft in Spoleto überfallen. Ein Teil der Beute wurde nun in Wien sichergestellt.

Rom, Wien – Luxusuhren, die im Oktober in einem Juweliergeschäft der mittelitalienischen Stadt Spoleto gestohlen worden waren, sind in Wien aufgespürt worden. Die Wiener Justizbehörden haben in Zusammenarbeit mit den Carabinieri einen Teil der Beute beschlagnahmen können, berichteten italienische Medien.