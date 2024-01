Bucher Bürgermeisterin Wex bei „Tirol Live" zur Kinderbetreuung: „Fördergeld bereit zum Abholen"

Bis 2026 soll der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung in Tirol gesetzlich verankert sein. Der Bund will für den Ausbau der Betreuungseinrichtungen bis 2030 4,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Geld gebe es auch beim Land zu holen, sagt die Bucher Bürgermeisterin Marion Wex in „Tirol Live“. Die Aussage mancher ihrer Amtskollegen, dass der Ausbau der Kinderbetreuung für viele Gemeinden nicht leistbar sei, lässt Wex nicht gelten.