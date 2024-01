Kind aus Krankenhaus Zams entlassen: Dreijährige stürzte mit Bob in die Trisanna

Schockmoment mit glimpflichem Ausgang für eine 39-Jährige und ihre dreijährige Tochter am Sonntag in Ischgl. Am Montag wurde das Kind aus dem Krankenhaus entlassen.

Ischgl – Nach dem Schockmoment mit glimpflichem Ausgang für eine 39-Jährige und ihre dreijährige Tochter am Sonntag in Ischgl, gibt es am Tag danach gute Nachrichten aus dem Krankenhaus Zams. Das Kind konnte entlassen werden.

Mutter und Kind waren am Sonntag gegen 15.10 Uhr auf der Loipe entlang des Trisanna-Baches unterwegs, dabei wurde das Mädchen in einem Kinderbob nachgezogen. Plötzlich kam der Bob samt der Dreijährigen vom Weg ab und stürzte über die Böschung, wie die Polizei berichtete. Die Mutter eilte sofort hinterher und zog das Mädchen aus dem Wasser. Die 39-Jährige musste mit ihrer Tochter im Arm jedoch etwa 50 Meter im Wasser flussaufwärts gehen, um an ein geeignetes Bachufer zu kommen. Dort wurden beide mit einem Seil von der verständigten Feuerwehr geborgen.