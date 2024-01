Schock für Mutter in Ischgl: Dreijährige stürzte mit Bob in die Trisanna

Ischgl – Schockmoment mit glimpflichem Ausgang für eine 39-Jährige und ihre dreijährige Tochter am Sonntag in Ischgl. Mutter und Kind waren gegen 15.10 Uhr auf der Loipe entlang des Trisanna-Baches unterwegs, dabei wurde das Mädchen in einem Kinderbob nachgezogen. Plötzlich kam der Bob samt der Dreijährigen vom Weg ab und stürzte über die Böschung, wie die Polizei berichtete.