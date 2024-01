Vier schwere Skiunfälle am Sonntag in Tirol, zwei davon mit Fahrerflucht

Sölden, Wildschönau, Aschau – In Sölden und in der Wildschönau kam es am Sonntag zu Skiunfällen mit Fahrerflucht, wie die Polizei am Abend in einer Aussendung berichtete. Dabei wurden ein 25-Jähriger und ein 14-Jähriger schwer verletzt. Auch im Gebiet Hochzillertal kam es zu einem folgenschweren Unfall.