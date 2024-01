Polizist am Montag wegen Misshandlungsvorwurfs vor Gericht

Ein Polizist, der am 7. Mai 2023 in Wien-Simmering den Kopf eines 19-Jährigen auf den Asphaltboden geschlagen hatte, muss sich am Montag wegen Amtsmissbrauchs am Landesgericht verantworten. Im Strafantrag ist von einem "exzessiven, nicht gerechtfertigten Ausmaß" an Gewalt zur Durchsetzung einer Identitätsfeststellung die Rede. Die Polizei hatte den Mann bereits zu Boden gebracht und fixiert, als der Angeklagte dessen Kopf packte und zweimal gegen den Asphalt donnerte.